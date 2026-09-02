Terim: "La Fiorentina mi è entrata dentro, avrò sempre un legame indissolubile con la città"

L'ex tecnico turco è intervenuto ai canali ufficiali viola

Fatih Terim riabbraccia Firenze: "Stagione indimenticabile, grande emozione tornare qui"

Un legame indissolubile, capace di resistere al trascorrere del tempo e delle stagioni. Fatih Terim è tornato a Firenze, ospite d'eccezione del club viola per celebrare i colori che, seppur per un breve periodo, ha contribuito a rendere iconici agli occhi di una tifoseria che non lo ha mai dimenticato. Intervenuto ai canali ufficiali della società, l'Imperatore ha espresso tutta la propria gratitudine per l'accoglienza ricevuta, lasciandosi andare ai ricordi e rivolgendo un pensiero affettuoso al presente della Fiorentina.

«È sempre un’immensa gioia tornare a Firenze e rendere omaggio alla Fiorentina», ha esordito l'ex tecnico con la solita carica carismatica. «Inviti come questo da parte della società rappresentano un grande onore per me. Mi auguro di cuore che questa annata riservi enormi soddisfazioni alla squadra e alla piazza: faccio a tutti un grande in bocca al lupo».

Il momento più toccante della visita è stato senza dubbio il ritrovo con i volti del passato, i protagonisti di una cavalcata esaltante che segnò la stagione 2000/2001. «Mi ha davvero emozionato riabbracciare i ragazzi con cui ho condiviso quell'avventura», ha sottolineato Terim. «Il periodo trascorso qui occupa un posto speciale nei miei ricordi, soprattutto per le grandissime prestazioni di quel gruppo. È splendido vedere come tantissimi sostenitori conservino ancora viva la memoria di quelle sfide memorabili. Il nostro legame non è legato unicamente al percorso culminato con la vittoria della Coppa Italia, ma anche al gioco spettacolare espresso in campionato».

Nonostante la sua avventura in panchina si fosse interrotta prima della finale del trofeo (poi sollevato da Roberto Mancini), il calcio champagne proposto dal tecnico turco – fatto di pressing alto, coraggio e giocate di altissima scuola – rimane una delle pagine più spettacolari della storia recente del club. Il ritrovo tra Terim, la società e i suoi ex tifosi conferma quanto il rispetto e la passione reciproca vadano ben oltre i numeri e le statistiche, dimostrando che a Firenze chi regala emozioni vive per sempre nella memoria della città.