Tempo di rinnovi in casa Fiorentina. Pronto un prolungamento per Jordan Veretout

In casa Fiorentina è già tempo di mercato, con tanti riscatti e i rinnovi in vista. Sulla lista del D.G. viola Pantaleo Corvino, tra gli altri, c’è anche il nome di Jordan Veretout

In casa Fiorentina è già tempo di mercato, con tanti riscatti e i rinnovi in vista. Sulla lista del D.G. viola Pantaleo Corvino, tra gli altri, c’è anche il nome di Jordan Veretout. Il centrocampista francese, acquistato in estate per 7 milioni di euro è, sicuramente, il colpo più pregiato della sessione estiva viola. Il rischio è quello di aver attirato le diverse “simpatie” di molte società, italiane e estere. Allora, per non farsi trovare impreparati, in casa viola si sta pensando al prolungamento di contratto con sostanzioso adeguamento dell’ingaggio attuale.

A riportarlo è La Gazzetta dello Sport