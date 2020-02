Oggi La Nazione in edicola parla di Franck Ribery. Ieri Iachini ha detto che ci vorrà minimo un altro mese prima di rivedere il campione francese in campo. Il calciatore già da qualche giorno sta riprendendo il lavoro sul campo, Ribery raccontano i presenti è molto motivato nel voler tornare al top della forma il prima possibile ma ancora alle prese con una camminata non troppo fluida, cosa più che normale visto che due mesi è stato con le stampelle. Dire l’inizio di marzo è stata una dichiarazione un po’ azzardata e troppo ottimistica.