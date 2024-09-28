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Telenord: "Genoa-Juventus a rischio per un incendio in Sala Var. Per ora esclusa la pista dolosa"

Il guasto che si è verificato nella Sala Var del Ferraris potrebbe far slittare il fischio d'inizio del match delle 18

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 settembre 2024 16:52
Telenord: "Genoa-Juventus a rischio per un incendio in Sala Var. Per ora esclusa la pista dolosa" -
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Genoa-Juventus, match valido per la sesta giornata di Serie A e prevista a porte chiuse allo stadio Marassi dopo i disordini successivi al derby di Coppa Italia perso ai rigori contro la Sampdoria, potrebbe essere a rischio.

Un guasto nella Sala Var dello stadio Ferraris potrebbe far slittare l'inizio del match, fissato per le 18. Infatti, la batteria di un sistema elettrico di emergenza si è incendiata nella sala dedicata al controllo delle azioni di gioco. Al momento, sembra esclusa la pista dolosa. Si attendono ulteriori aggiornamenti in merito. A riportarlo è l'emittente ligure Telenord.

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