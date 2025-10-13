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Tegola Milan,Alexis Saelemaekers salterà la Fiorentina. Lesione al flessore della gamba destra

Il centrocampista rossonero, Alexi Saelemaekers , salterà per infortunio la sfida di domenica contro la Fiorentina.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 ottobre 2025 18:09
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Problema infortuni anche per il Milan di Allegri, prossimo avversario della Fiorentina alla ripresa del campionato. Infatti, il club rossonero ha confermato la lesione al flessore della gamba destra per il giocatore belga Alexis Saelemaekers .L’infortunio è avvenuto durante la partita con la propria nazionale contro la Macedonia del Nord. Il centrocampista del Milan resterà fermo almeno per una settimana per poi essere rivalutato con altri esami. Brutta tegola per Allegri che dovrà quindi rinunciare ad uno dei suoi migliori giocatori nella sfida di domenica sera contro la Fiorentina.

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