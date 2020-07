Team manager Atalanta: “Ieri ho sbagliato, ho reagito ad una provocazione di uno pseudo tifoso”

“Mi scuso per l’espressione usata nei confronti di questo pseudo tifoso – ha detto il team manager dell’Atalanta Mirco Moioli all‘Ansa dopo gli insulti razzisti di ieri ad un tifoso partenopeo -. mi scuso per non essere stato in grado di mantenere la calma di fronte alle accuse gravi ed infamanti di questo signore. evidentemente aveva preparato la provocazione. Non mi sto giustificando. Sono consapevole di aver sbagliato anche nei confronti dell’Atalanta”.