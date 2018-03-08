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Tarquinio (SKY): " È bello vedere tanta gente di fronte allo stadio e in piazza Santa Croce."

Tarquinio di Sky ha parlato della vicenda Astori: “Firenze è una città che vive e mastica calcio, si sente parlare solo di Fiorentina e non a caso si dice prima la mamma e poi la Fiorentina. Io person...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 marzo 2018 10:05
Tarquinio (SKY): " È bello vedere tanta gente di fronte allo stadio e in piazza Santa Croce." -
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Tarquinio di Sky ha parlato della vicenda Astori: “Firenze è una città che vive e mastica calcio, si sente parlare solo di Fiorentina e non a caso si dice prima la mamma e poi la Fiorentina. Io personalmente non sarei andata al funerale, nemmeno se fossi stata a Firenze e sebbene sia molto legata alla Fiorentina, perché ho un modo tutto mio di vivere il dolore. È comunque bello vedere tanta gente di fronte allo stadio e in piazza Santa Croce”

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