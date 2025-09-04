Tarozzi (Vice Pioli): “La base è la difesa a 3 e gli esterni, la conferenza di Nicolussi mi ha incuriosito"

Il vice di Pioli Tarozzi ha parlato a Radio Bruno, analizzando la sosta, soffermandosi sul centrocampista Nicolussi C. e sulle prime partite.

L’allenatore in seconda della Fiorentina, Andrea Tarozzi, ha parlato a Radio Bruno, affrontando diversi argomenti, a partire dalla gestione dell’attuale sosta del campionato: “La sosta era necessaria alla luce delle quattro partite in tredici giorni che abbiamo avuto dopo la fine del ritiro, l’abbiamo accolta bene, nonostante le assenze per le nazionali di otto calciatori, perché ci permette di rifiatare e di curare dei particolari. Siamo comunque in numero sufficiente per allenarci bene”.

Sul nuovo acquisto, presentato ieri alla stampa, Nicolussi Caviglia ha aggiunto: “Mi ha incuriosito la sua conferenza stampa, è stata interessante e bella, è un ragazzo intelligente che entrerà bene nei meccanismi di squadra con le sue qualità, ed è un’alternativa in più a centrocampo dove abbiamo tante alternative come in attacco. Le basi sono i tre difensori e i due esterni, poi spetta al mister scegliere la soluzione migliore da adottare”.

Ha concluso analizzando l’inizio di stagione viola: “C’è rabbia per il gol subito a Cagliari per un errore di posizionamento e di scelta, ma ancora non abbiamo perso, centrando la qualificazione in Conference che era il primo obiettivo. Le partite di livello ci diranno a che punto siamo”.