Tarozzi: "La Fiorentina ha tanti giovani interessanti, fra 2-3 anni sarà a un buon livello"

Andrea Tarozzi, ex fra le altre di Fiorentina e Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Sono stati comprati giovani interessanti, ci vuole tempo per amalgamarli e costruire un progetto,...

Andrea Tarozzi, ex fra le altre di Fiorentina e Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Sono stati comprati giovani interessanti, ci vuole tempo per amalgamarli e costruire un progetto, è l’anno zero, ma Pioli è l’uomo giusto al posto giusto. Sa tante cose di Fiorentina visto che ci ha giocato".

Prosegue sempre sulla Viola: "La Fiorentina vuole costuitre qualcosa di solido, la squadra si attesterà su buoni livelli nei prossimi 2-3 anni".

E conclude con un pensiero finale: "I tanti gol subito sulle palle inattive? Lo staff ci lavora, è un aspetto fondamentale del calcio. Forse mancano un po’ di personalità e attenzione".