Tanti auguri a Franco Zeffirelli, grande tifoso viola. La Fiorentina va a casa sua per gli auguri

Firenze, 12 febbraio 2019 - Il grande regista Franco Zeffirelli (tifosissimo viola) compie 96 anni e la Fiorentina lo festeggia in vari modi. Una delegazione viola, con il vicepresidente Gino Salica e...

Firenze, 12 febbraio 2019 - Il grande regista Franco Zeffirelli (tifosissimo viola) compie 96 anni e la Fiorentina lo festeggia in vari modi. Una delegazione viola, con il vicepresidente Gino Salica e i campioni d'Italia '68/'69 Giancarlo De Sisti e Claudio Merlo, si è recata a casa del regista per portargli in dono una maglia della Fiorentina con il suo nome e il numero 96.

Festa anche sui canali social della squadra viola con la scritta "Buon compleanno di cuore da tutta la Fiorentina al Maestro Franco Zeffirelli". Nel post, la Fiorentina ha pubblicato anche una foto che ritrae il 'maestro' sul lungo Arno mentre sorridente sventola una sciarpa viola con il Ponte Vecchio a fare da sfondo.

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