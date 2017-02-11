Con tanta pazienza la Fiorentina la sblocca: con l'Udinese decide la volèe di Borja Valero (1-0)

Tanto possesso ma poche occasioni nella prima frazione. Gli spunti migliori sull'out di destra con Chiesa

Nell'anticipo della 24^ giornata la Fiorentina è chiamata al riscatto contro l'Udinese, dopo il sonoro 4-0 rimediato nella trasferta di Roma. Partono bene i ragazzi di Sousa e, con il trascorrere dei minuti, cresce e si fa più intenso il possesso palla che propizia anche le ripartenze sugli esterni, in particolare sfruttando la velocità di Chiesa sull'out di destra.

Pronti via e subito Fiorentina pericolosa con Babacar che, dopo appena 30'', impegna Karnezis con un destro violento sul primo palo. Al 20' altra occasione per i viola questa volta con Badelj che, dal limite dell'area, prova a beffare l'estremo difensore bianconero che però riesce a sventare il pericolo. Il vantaggio viola arriva al 40' con due grandi giocate: è Bernardeschi che, a seguito di una grande azione personale, centra la traversa, sulla respinta si avventa Borja Valero che al volo fulmina Karnezis. L'ultima occasione in chiusura è ancora per Bernardeschi che, da posizione defilata, prova su punizione a beffare il portiere ospite che però respinge prontamente.

Dopo 2' di recupero si chiude il primo tempo del "Franchi" con la Fiorentina in vantaggio 1-0 sull'Udinese. Bernardeschi e Hallfredsson per ora sul taccuino di Mariani.

Gianmarco Biagioni