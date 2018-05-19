Tancredi: "Balotelli? La Fiorentina lo prenderebbe subito, ma non alle cifre di Raiola. Firma per il Marsiglia..."

Tancredi Palmeti, noto opinionista e giornalista, ha parlato della situazione Mario Balotelli, sempre più vicino a firmare per il Marsiglia, a Rmc Sport: "Inter, Milan e Juve non lo stanno cercando. R...

Tancredi Palmeti, noto opinionista e giornalista, ha parlato della situazione Mario Balotelli, sempre più vicino a firmare per il Marsiglia, a Rmc Sport: "Inter, Milan e Juve non lo stanno cercando. Roma e Napoli sono situazioni diverse, soprattutto il versante giallorosso con ci sarebbe un allenatore giusto e un allenatore giusto. La Fiorentina lo prenderebbe subito ma non a quelle cifre. Il ragazzo vorrebbe la Premier, ma per il momento l’unica certezza è il Marsiglia”.