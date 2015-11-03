Notizie Vicini Fiorentina

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Tacconi, che figura: "Vicini era comunista, non mi faceva giocare perchè sapeva che ero un fascista"

02 febbraio 2018 12:56

Lutto per il mondo del calcio: si è spento Azeglio Vicini. Il c.t delle "notti magiche"...

31 gennaio 2018 10:03

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