Lutto per il mondo del calcio: si è spento Azeglio Vicini. Il c.t delle "notti magiche"...

Un grave lutto ha colpito il mondo del calcio: si è spento Azeglio Vicini. Già commissario tecnico della Nazionale italiana dal 1986 al 1991, Vicini guidò gli azzurri agli Europei del 1988 ed ai Mondi...

Un grave lutto ha colpito il mondo del calcio: si è spento Azeglio Vicini. Già commissario tecnico della Nazionale italiana dal 1986 al 1991, Vicini guidò gli azzurri agli Europei del 1988 ed ai Mondiali giocati in casa nel 1990, quelli delle "Notti magiche". L'ex ct Avrebbe compiuto 85 anni a marzo. Dalla redazione di Labaroviola.com tutta sentite condoglianze alla famiglia.