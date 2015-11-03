Notizie Van Dijk Fiorentina

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Van Dijk costretto a rinunciare alla fascia pro LGBT ai mondiali in Qatar, sarebbe stato ammonito
21 novembre 2022 13:03
L'arbitro a fine partita scoppia in lacrime per la morte della madre. Van Dijk dell'Olanda lo consola
21 novembre 2018 01:36
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