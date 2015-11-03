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Notizie Trust Fiorentina

Ufficiale: la Salernitana è in Serie A. Accettato il trust del presidente Lotito

07 luglio 2021 16:31

La Figc boccia la farsa della Salernitata sul trust di Lotito, in bilico iscrizione alla serie A

29 giugno 2021 12:05

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