Notizie Taglio Degli Stipendi Fiorentina

Taglio degli stipendi: se è di 2 o 4 mensilità la Fiorentina può risparmiare dai 7,3 ai 14,7 milioni
07 aprile 2020 14:16
L'AIC boccia la proposta della Lega Serie A sul taglio degli stipendi: "Vergognosa e irricevibile"
06 aprile 2020 21:13
Lega Serie A, c'è l'accordo sul taglio degli stipendi: 4 mesi se il campionato è finito, 2 mesi se si riparte
06 aprile 2020 18:00
Gazzetta, Serie A compatta: ok al taglio degli stipendi almeno del 10%
06 aprile 2020 10:31
Serie A-AIC: c'è distanza sul taglio degli stipendi. La base è il -30%, ogni club tratta con i suoi calciatori
05 aprile 2020 13:47
L’esperto: “Taglio degli stipendi? Chi non accetta ha diritto a svincolarsi. La giusta soluzione...”
30 marzo 2020 10:37
Taglio degli stipendi? La Fiorentina aspetta le indicazioni da seguire
30 marzo 2020 10:21
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