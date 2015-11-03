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Notizie Taglio Degli Stipendi Fiorentina

Taglio degli stipendi: se è di 2 o 4 mensilità la Fiorentina può risparmiare dai 7,3 ai 14,7 milioni

07 aprile 2020 14:16

L'AIC boccia la proposta della Lega Serie A sul taglio degli stipendi: "Vergognosa e irricevibile"

06 aprile 2020 21:13

Lega Serie A, c'è l'accordo sul taglio degli stipendi: 4 mesi se il campionato è finito, 2 mesi se si riparte

06 aprile 2020 18:00

Gazzetta, Serie A compatta: ok al taglio degli stipendi almeno del 10%

06 aprile 2020 10:31

Serie A-AIC: c'è distanza sul taglio degli stipendi. La base è il -30%, ogni club tratta con i suoi calciatori

05 aprile 2020 13:47

L’esperto: “Taglio degli stipendi? Chi non accetta ha diritto a svincolarsi. La giusta soluzione...”

30 marzo 2020 10:37

Taglio degli stipendi? La Fiorentina aspetta le indicazioni da seguire

30 marzo 2020 10:21

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