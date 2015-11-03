Labaro Viola

Notizie Stadio Ferraris Fiorentina

Analisi Genoa: Fase difensiva quasi impeccabile, gli attaccanti vengono spesso abbandonati

02 aprile 2021 17:13

Analisi Samp: Attenzione alla superiorità sulle fasce e la spinta dei terzini. Lasciano molto possesso

13 febbraio 2021 16:15

Archivio

Esplora l'archivio di Stadio Ferraris

Sett. 13 Sett. 6