Notizie Spinelli Fiorentina

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Pasticcio Spinelli a Livorno, mezza squadra se ne va. In campo con la primavera fino a fine campionato
30 giugno 2020 15:16
Spinelli: "Riprendere a giocare? Non penso sia possibile visto quello che è successo alla Fiorentina"
17 aprile 2020 19:26
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2020
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