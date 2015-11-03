Notizie Spinelli Fiorentina

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Pasticcio Spinelli a Livorno, mezza squadra se ne va. In campo con la primavera fino a fine campionato

30 giugno 2020 15:16

Spinelli: "Riprendere a giocare? Non penso sia possibile visto quello che è successo alla Fiorentina"

17 aprile 2020 19:26

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Sett. 27 Sett. 16