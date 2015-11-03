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Notizie Shake Fiorentina

Ennesima sconfitta: non basta Kalinic, lo Schalke passeggia (1-3)

07 agosto 2016 18:48

Probabile 11 contro lo Schalke: Rossi e Kalinic davanti, c'è Diks

07 agosto 2016 14:44

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Sett. 31