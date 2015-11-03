Notizie Semplici Firenze Fiorentina

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Mattioli: "Esonero di Semplici? É stato un errore mio, si aspettava qualcosa di diverso"

17 maggio 2020 21:07

Semplici: "Firenze è la mia casa. Domani dovremo essere aggressivi. Ai viola non dovremo permettere.."

16 febbraio 2019 15:45

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Sett. 7