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Notizie Rosalen Lopez Fiorentina

Ufficiale, Rosalen Lopez nello staff di Spalletti a Napoli: sarà il preparatore dei portieri

16 luglio 2021 14:39

Rosalen Lopez saluta commosso Firenze: "Grazie Fiorentina, qui lascio un pezzo di cuore"

01 luglio 2021 00:15

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