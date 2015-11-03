Notizie Rosalen Lopez Fiorentina

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Ufficiale, Rosalen Lopez nello staff di Spalletti a Napoli: sarà il preparatore dei portieri
16 luglio 2021 14:39
Rosalen Lopez saluta commosso Firenze: "Grazie Fiorentina, qui lascio un pezzo di cuore"
01 luglio 2021 00:15
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