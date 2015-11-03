Notizie Quartiere 2 Firenze Fiorentina

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Pierguidi: "Franchi costruito con cemento armato di cento anni fa, è un rischio. I 55 milioni si troveranno"
03 maggio 2023 14:10
Pierguidi: "Striscione irrispettoso verso Firenze e i fiorentini. Vorrei un nuovo Artemio Franchi"
03 giugno 2020 14:05
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