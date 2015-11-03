Labaro Viola

Notizie Quartiere 2 Firenze Fiorentina

Pierguidi: "Franchi costruito con cemento armato di cento anni fa, è un rischio. I 55 milioni si troveranno"

03 maggio 2023 14:10

Pierguidi: "Striscione irrispettoso verso Firenze e i fiorentini. Vorrei un nuovo Artemio Franchi"

03 giugno 2020 14:05

Archivio

Esplora l'archivio di Quartiere 2 Firenze

Sett. 18
Sett. 23