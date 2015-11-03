Notizie Prandelli Fiorentina Fiorentina

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Prandelli: "Scelte obbligate. Sconfitta meritata, una buona reazione al primo svantaggio, poi ci siamo scomposti"

05 febbraio 2021 23:30

Fiorentina, stasera finisce il calciomercato, dalle speranze del colpo last minute alla realtà dei fatti

01 febbraio 2021 08:35

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