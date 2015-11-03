Notizie Portanova Fiorentina

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Preso dalla Juventus a 10 milioni, Portanova condannato a 6 anni per violenza sessuale di gruppo

08 dicembre 2022 08:21

Portanova, confermati i domiciliari per il calciatore: è accusato di stupro di gruppo

04 luglio 2021 10:38

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