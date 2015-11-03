Notizie Moviola Fiorentina Roma Fiorentina

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Inesistente il fallo fischiato su Ikonè lanciato a rete, manca un rigore alla Fiorentina nel secondo tempo

10 maggio 2022 13:50

Moviola Fiorentina-Roma: eccessivo il giallo a Castrovilli, Pezzella rischia il rosso e sulla regola del vantaggio..

21 dicembre 2019 10:40

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