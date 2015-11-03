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Notizie Morte Rialti Fiorentina
Pioli: "Era sua la prima domanda, se ne va un riferimento. Sarei subito venuto a salutarlo un'ultima volta.."
06 aprile 2020 20:23
Montella su Rialti: "Ricordo un uomo con idee indipendenti. Eravamo simili, gli piaceva pungolarmi.."
06 aprile 2020 19:51
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2020
Sett. 15
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