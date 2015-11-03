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Notizie Maddaloni Fiorentina
"Lippi più facile alla Fiorentina che alla Juventus, accetterebbe. Magari con Cannavaro o Gattuso"
09 aprile 2021 20:52
Maddaloni: "La Fiorentina contattò Cannavaro per il post-Iachini. Fabio avrebbe accettato volentieri"
08 febbraio 2021 20:36
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