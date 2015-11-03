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Notizie Lozano Fiorentina

E venne il giorno in cui Amrabat zittii tutti i suoi detrattori. Spalletti, controlli la distanza tra la panchina e la tribuna del Maradona

29 agosto 2022 11:57

All'84' espulso Lozano per fallo duro su Gonzalez. Anche il Napoli in 10 uomini

13 gennaio 2022 19:50

Al 35' Fiorentina-Napoli 1-1 al Franchi. Dragowski para il rigore ma poi Lozano sigla il pareggio

03 ottobre 2021 18:47

Calamai: "Necessari 5/6 titolari per salto di qualità. Sul rinnovo di Vlahovic agito con troppa calma"

20 maggio 2021 16:39

Al 38' 3-0 Napoli al Maradona. In gol Lozano su assist di Insigne

17 gennaio 2021 13:11

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