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Notizie Itakura Fiorentina

Corriere dello Sport: "Comuzzo piace ma nessuna offerta ufficiale. La Fiorentina monitora Itakura"

08 agosto 2025 09:39

Gazzetta: “Fiorentina su Itakura ma l’Ajax è pronto a versare i 12 milioni al Monchengladbach”

07 agosto 2025 09:18

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Sett. 32