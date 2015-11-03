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Notizie Itakura Fiorentina
Corriere dello Sport: "Comuzzo piace ma nessuna offerta ufficiale. La Fiorentina monitora Itakura"
08 agosto 2025 09:39
Gazzetta: “Fiorentina su Itakura ma l’Ajax è pronto a versare i 12 milioni al Monchengladbach”
07 agosto 2025 09:18
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2025
Sett. 32
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