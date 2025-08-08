8 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:56

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere dello Sport: “Comuzzo piace ma nessuna offerta ufficiale. La Fiorentina monitora Itakura”

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 02.02.2025, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Corriere dello Sport: “Comuzzo piace ma nessuna offerta ufficiale. La Fiorentina monitora Itakura”

Redazione

8 Agosto · 09:39

Aggiornamento: 8 Agosto 2025 · 09:39

TAG:

ComuzzoFiorentinaItakura

Condividi:

di

In caso di addio di Comuzzo la Fiorentina potrebbe mettere il colpo giusto per Itakura

Per la difesa della Fiorentina non sono previste entrate, a meno di uscite. Il giocatore viola con più apprezzamenti là dietro è Pietro Comuzzo, ma ad oggi non ci sono richieste ufficiali per il classe 2005. Nell’eventualità in cui ne arrivassero, la Fiorentina potrebbe affondare il colpo per Ko Itakura, ventottenne in scadenza di contratto col Borussia Monchengladbach. I tedeschi, però, sono in trattativa con l’Ajax, che per adesso ha offerto 10 milioni di euro mentre la controparte chiede una cifra non inferiore ai 12 milioni. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio