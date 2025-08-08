Corriere dello Sport: “Comuzzo piace ma nessuna offerta ufficiale. La Fiorentina monitora Itakura”

Per la difesa della Fiorentina non sono previste entrate, a meno di uscite. Il giocatore viola con più apprezzamenti là dietro è Pietro Comuzzo, ma ad oggi non ci sono richieste ufficiali per il classe 2005. Nell’eventualità in cui ne arrivassero, la Fiorentina potrebbe affondare il colpo per Ko Itakura, ventottenne in scadenza di contratto col Borussia Monchengladbach. I tedeschi, però, sono in trattativa con l’Ajax, che per adesso ha offerto 10 milioni di euro mentre la controparte chiede una cifra non inferiore ai 12 milioni. Lo scrive il Corriere dello Sport.