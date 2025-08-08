8 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:56

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere Fiorentino: “Mercato della Fiorentina in stand-by fino a fine mese, indicazioni da Pioli”

Firenze, Viola Park, 25.07.2025, Fiorentina-Carrarese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Redazione

8 Agosto · 09:30

Aggiornamento: 8 Agosto 2025 · 09:30

FiorentinaPioli

di

Non c'è da stupirsi se alcune trattative sono in sospeso

Il ritiro inglese della Fiorentina sta volgendo al termine e la società attende le indicazioni di Stefano Pioli per muoversi sul mercato. Anche se la fase di stand-by delle trattative durerà fino a fine mese, la strategia per allora sarà stata definita. Per questo non c’è da stupirsi se alcune trattative come i rinnovi di Dodò, Mandragora e Kean sono ancora in sospeso. Sohm determina la fine della prima fase di costruzione della rosa. Adesso Pradè e Goretti dovranno guardarsi attorno e anticipare le concorrenti per non farsi trovare impreparati. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

