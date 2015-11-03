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Notizie Gunter Fiorentina

Il gol di Gunter contro il Milan dà il primato a Venuti, è il giocatore con più presenze e 0 gol in serie A

16 ottobre 2022 22:28

Gunter: "E' inspiegabile la classifica della Fiorentina. Vlahovic è tra i giovani migliori dobbiamo stare attenti"

20 aprile 2021 20:38

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