Notizie Giorgio Perinetti Fiorentina

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Perinetti: "La Fiorentina ha le qualità per tirarsi fuori da questa situazione, ma sta soffrendo molto"

16 marzo 2026 09:24

Perinetti: "Bisogna capire quali calciatori vogliono sposare la causa e chi no. Serve responsabilità"

17 dicembre 2025 18:52

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