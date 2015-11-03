Notizie Giorgio Perinetti Fiorentina

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Perinetti: "La Fiorentina ha le qualità per tirarsi fuori da questa situazione, ma sta soffrendo molto"
16 marzo 2026 09:24
Perinetti: "Bisogna capire quali calciatori vogliono sposare la causa e chi no. Serve responsabilità"
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