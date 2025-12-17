Perinetti: “Bisogna capire quali calciatori vogliono sposare la causa e chi no. Serve responsabilità”

Giorgio Perinetti, direttore sportivo, ha parlato ai microfoni di RadioFirenzeViola della brutta situazione viola, queste sono le sue parole: “I rumors di mercato in una situazione complessa così è normale. Non è facile avere su chi e cosa intervenire ma credo che più ci sono trasparenza e chiarezza e più facile, più complicato e confuso se ci sono più sovrastrutture, con più direttori e allenatori, le idee e le energie si disperdono invece di concentrarsi. Invece ci vogliono idee chiare e proporle a chi le deve attuarle e ai giocatori io chiarirei che in campo vanno loro e la qualità per affrontare questa situazione ce l’hanno ma non con la presunzione di averla, ma con la concretezza di farla. Grande responsabilità, concretezza e poteri concentrati a chi deve decidere”

Sul copiare Salerno: “Non ci sono soluzioni miracolisitiche, a Salerno bastava un gol del Cagliari a cambiare il tutto”

Sui giocatori: “I calciatori bisogna capire quali vogliono sposare la causa e chi no, chi vuole risolvere una soluzione che hanno contribuito a creare loro stessi e chi vuole scappare”