16 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:44

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Perinetti: “La Fiorentina ha le qualità per tirarsi fuori da questa situazione, ma sta soffrendo molto”

Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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Perinetti: “La Fiorentina ha le qualità per tirarsi fuori da questa situazione, ma sta soffrendo molto”

Redazione

16 Marzo · 09:24

Aggiornamento: 16 Marzo 2026 · 09:30

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Giorgio Perinetti

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In vista della sfida tra Cremonese e Fiorentina, gara che chiuderà la giornata e che potrebbe incidere molto sulla corsa salvezza, l’ex dirigente di diversi club tra Serie A e Serie B Giorgio Perinetti ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.

“Credo che la Fiorentina abbia tutte le qualità per tirarsi fuori da questa situazione. La partita di oggi sicuramente è molto importante”, ha dichiarato Perinetti. Poi ha aggiunto: “Il calcio è lo sport più bello del mondo perché a volte succedono cose imprevedibili. I viola stanno soffrendo in modo particolare, ma possono rialzarsi”.

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