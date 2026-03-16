Perinetti: “La Fiorentina ha le qualità per tirarsi fuori da questa situazione, ma sta soffrendo molto”

In vista della sfida tra Cremonese e Fiorentina, gara che chiuderà la giornata e che potrebbe incidere molto sulla corsa salvezza, l’ex dirigente di diversi club tra Serie A e Serie B Giorgio Perinetti ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.

“Credo che la Fiorentina abbia tutte le qualità per tirarsi fuori da questa situazione. La partita di oggi sicuramente è molto importante”, ha dichiarato Perinetti. Poi ha aggiunto: “Il calcio è lo sport più bello del mondo perché a volte succedono cose imprevedibili. I viola stanno soffrendo in modo particolare, ma possono rialzarsi”.