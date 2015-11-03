Notizie Fiorentinaparma Fiorentina

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Fiorentina-Parma, il pronostico di Caressa: "Vincerà la Fiorentina"

07 marzo 2026 15:06

Nicoletti:"De Gea a Udine ha detto la verità. Domani con o senza Kean bisogna fare risultato"

07 marzo 2026 14:46

Cuesta alla vigilia di Fiorentina-Parma: "Bernabé non sarà disponibile. Non recuperiamo nessuno"

07 marzo 2026 14:07

M.Quarta: "È dura guardare la classifica. Abbiamo 12 finali davanti, dobbiamo giocare con il cuore"

07 marzo 2021 19:49

Pradè: "La stagione si è messa così, ci gira male. Siamo uniti, dobbiamo uscire da questo momento"

07 marzo 2021 19:39

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Sett. 10
Sett. 9