Notizie Fiorentinaparma Fiorentina

Fiorentina-Parma, il pronostico di Caressa: "Vincerà la Fiorentina"
07 marzo 2026 15:06
Nicoletti:"De Gea a Udine ha detto la verità. Domani con o senza Kean bisogna fare risultato"
07 marzo 2026 14:46
Cuesta alla vigilia di Fiorentina-Parma: "Bernabé non sarà disponibile. Non recuperiamo nessuno"
07 marzo 2026 14:07
M.Quarta: "È dura guardare la classifica. Abbiamo 12 finali davanti, dobbiamo giocare con il cuore"
07 marzo 2021 19:49
Pradè: "La stagione si è messa così, ci gira male. Siamo uniti, dobbiamo uscire da questo momento"
07 marzo 2021 19:39
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