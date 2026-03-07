7 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:45

Cuesta alla vigilia di Fiorentina-Parma: “Bernabé non sarà disponibile. Non recuperiamo nessuno”

7 Marzo · 14:07

Verso Fiorentina-Parma: Cuesta annuncia il forfait di Bernabé. Il tecnico analizza le scelte tattiche e il ballottaggio tra Sørensen e Ordonez

Alla vigilia della sfida del Franchi contro la Fiorentina, fissata per domani alle ore 15, Cuesta ha sciolto gli ultimi dubbi in conferenza stampa. Il tecnico spagnolo ha parlato riguardo ai rientri dell’ultimo minuto: “Non recuperiamo nessun giocatore, rispetto a quelli che già non c’erano. Solo Ndiaye si è allenato con il gruppo, ma non sarà della gara. Non sarà disponibile neanche Bernabé, che ha avuto un fastidio e non sarà disponibile per la partita”.
E tra i pali: “Sul portiere la scelta è stata presa, Suzuki ha avuto un infortunio grave, deve fare il suo percorso per recuperare al meglio. Quando era assente Corvi ha giocato bene, siamo fortunati ad avere tanti portieri a disposizione”.
Per scardinare la difesa viola, il Parma si affiderà alla qualità dei suoi interpreti offensivi, con un occhio di riguardo per Strefezza: “Strefezza per le sue caratteristiche può giocare più interno o più laterale sulla sinistra. Ci può aiutare molto a progredire e a creare più pericolo offensivo”.
Infine, sul duello tra Sørensen e Ordonez, Cuesta ha spiegato così i criteri della scelta: “Sørensen ha una grande capacità di inserimento. Ordonez è un giocatore più di palleggio e aiuta più la progressione con la palla della squadra. In funzione della partita che vogliamo proporre, sceglieremo chi giocherà da titolare”.

