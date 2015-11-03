Notizie Fiorentina Celje Fiorentina

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Impallomeni: "Palladino ha sofferto il paragone con Italiano. Credo che abbia il DNA dell'allenatore"

18 aprile 2025 17:07

Cecchi: "Fiorentina sembri Dottor Jakyll e Mister Hyde, sei troppo altalenante. Oggi vinta per Kean"

17 aprile 2025 22:54

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