Cecchi: “Fiorentina sembri Dottor Jakyll e Mister Hyde, sei troppo altalenante. Oggi vinta per Kean”

Stefano Cecchi, ospite a “Casa Viola”, ha parlato della prestazione della Fiorentina dopo il ritorno col Celje: “Oggi la Fiorentina ha messo i titolari in campo per evitare di soffrire e vincere agilmente, buona la reazione per recuperare, ma siamo troppo altalenanti: sembriamo Dottor Jakyll e Mister Hyde. Oggi abbiamo vinto grazie a Kean, ma per puntare a grandi traguardi serve più personalità. La Fiorentina quest’anno è questa, non è bella, ma è efficace: siamo una squadra che reagisce con rabbia quando è con le spalle al muro.”