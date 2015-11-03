Notizie Ferrrara Fiorentina

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Ferrara: “Brutti, sporchi e cattivi, dai bad boys. I giocatori forse hanno capito il rischio che stanno correndo”

15 febbraio 2026 10:06

Ferrara si esalta: "Ikonè ha fornito un altro colpo di classe e lanciato un bellissimo segnale"

27 ottobre 2023 10:46

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