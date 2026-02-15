15 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:37

Ferrara: “Brutti, sporchi e cattivi, dai bad boys. I giocatori forse hanno capito il rischio che stanno correndo”

15 Febbraio · 10:06

"Questo era l'atteggiamento che serviva"

Nelle pagine di La Nazione troviamo un commento di Benedetto Ferrara: “Brutti, sporchi e cattivi. Praticamente dei bad boys. Sì, insomma, diciamo che i giocatori di Vanoli forse hanno capito il grande rischio che stanno correndo. Aggressività, compattezza, concentrazione, senso pratico. A tutto questo possiamo aggiungere qualche astuzia e quelle perdite di tempo a cui una squadra che gioca per salvarsi non può rinunciare. Evidentemente il pari col Torino rimediato nel recupero a qualche cosa è servito.

Se davvero è questa la Fiorentina c’è da pensare bene, perché questo era l’atteggiamento che serviva e che fino a oggi non si era mai visto. I tre punti presi in casa di un Como un po’ così e così (anche per merito della Fiorentina) dovranno servire a sconfiggere quei fantasmi che fino ad oggi hanno impedito alla squadra di togliersi dalle zone basse della classifica. Ora c’è solo da augurarsi che tutto questo non sia un abbaglio. Ma che porti nella testa di tutti una nuova consapevolezza”.

