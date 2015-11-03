Notizie Espulsioni A Tempo Fiorentina

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L'IFAB propone un nuovo cartellino nel calcio: sarà arancione per le espulsioni a tempo

07 febbraio 2024 16:12

Espulsioni a tempo? Casini: "C'è l'ipotesi. Si sta sperimentando anche fuorigioco con concetto di luce"

22 novembre 2023 17:12

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