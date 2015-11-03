Notizie Consob Fiorentina

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La Consob denuncia la Juventus: "Il loro bilancio non rispetta le regole e i principi contabili"

28 ottobre 2023 12:35

L'altra faccia della Roma di Mourinho, dalla Consob la verità: "Debiti per 388 milioni di euro"

31 agosto 2022 14:59

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