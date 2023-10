La Consob denuncia la Juventus: “Il loro bilancio non rispetta le regole e i principi contabili”

Lo scorso 6 ottobre la Consob, Commissione Nazionale per le società in borsa, ha comunicato che il bilancio presentato dalla Juventus il 30 giugno 2022 non sarebbe conforme ai principi contabili. Il comunicato della Consob è arrivato in base ai rilievi della commissione.

Secondo la Consob infatti, il bilancio d’esercizio al 30 giugno 2022 della società bianconera non sarebbe conforme ai principi contabili. In particolare, la Commissione Nazionale per le società in borsa ha fatto riferimento ai principi contabili di presentazione del bilancio e di cambiamenti nelle stime contabili ed eventuali errori.

Dall’altra parte, la risposta della Juventus non si è fatta attendere. Tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il club bianconero ha sostenuto di aver operato nel rispetto della legge. Secondo la Juventus, infatti, i rilievi utilizzati dalla Consob si basano su interpretazioni di elementi soggettivi e applicazioni di regole di contabili, giudizi e valutazioni che il club stesso non condivide.

Di seguito, il comunicato della Juventus: “La Juventus continuerà a collaborare e cooperare con l’autorità di vigilanza e rimane convinta di aver operato nel rispetto delle leggi e delle norme che disciplinano la redazione delle relazioni finanziarie, in conformità agli applicabili principi contabili e relativi criteri di applicazione e in linea con la prassi internazionale della football industry. I rilievi di Consob si basano su interpretazioni di elementi soggettivi e applicazioni di regole contabili, giudizi e valutazioni che Juventus non condivide, anche tenuto conto degli approfondimenti di natura legale e contabile svolti dalla Società con l’ausilio dei propri consulenti e dei pareri legali e tecnico-contabili acquisiti dalla Società”.

L’INTER SI RIBELLA ALLA DECISIONE