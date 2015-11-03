Notizie Celje Fiorentina Fiorentina

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Bergomi: "Poco convincente la prestazione della Fiorentina contro il Celje. Gran giocata di Ranieri"

11 aprile 2025 17:14

Celje, Seslar: "Per giocare nella Fiorentina devi avere molta qualità. Lotteranno per la Champions"

09 aprile 2025 16:05

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