Celje, Seslar: "Per giocare nella Fiorentina devi avere molta qualità. Lotteranno per la Champions"
In vista del match di domani contro il Celje, il trequartista del club sloveno, Svit Seslar, ha parlato della Fiorentina nell'intervista concessa a TMW. Queste le sue parole:"La Fiorentina è un club g...
In vista del match di domani contro il Celje, il trequartista del club sloveno, Svit Seslar, ha parlato della Fiorentina nell'intervista concessa a TMW. Queste le sue parole:
"La Fiorentina è un club gigantesco e sarà un'esperienza fantastico incrociarli. Abbiamo affrontato una sfida che penso sia simile a quella che affronteremo con la Fiorentina quando abbiamo giocato contro il Betis e ce la siamo cavata molto bene. La Fiorentina si sta scaldando nella parte giusta della stagione. Ha battuto la Juventus e l'Atalanta ed ha mostrato una prestazione davvero grandiosa contro il Milan. Lotteranno per un posto in Champions League in Serie A ed immagino che vorranno fare un passo avanti in Conference League in questa stagione.
Kean e Dodo i più temibili? La Fiorentina ha molti giocatori di qualità, non solo Kean e Dodò. Comunque sì, loro potrebbero essere i più in forma, ma non possiamo dimenticare de Gea, Fagioli, Pongracic, Adli, Gosens, Zaniolo, Gudmundsson e tutti gli altri. Se fai parte di un club come la Fiorentina devi avere molta qualità, quindi tutti quelli che scenderanno in campo giovedì rappresenteranno per noi una dura sfida".