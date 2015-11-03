Notizie Cantiere Fiorentina

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Nazione svela: “Al cantiere del Franchi serve più spazio. Via lo storico mercato dietro la curva”

29 ottobre 2025 09:07

Il Viola Park è un cantiere trasparente, un sistema che rivela presenza di imprese e lavoratori

24 novembre 2021 17:21

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