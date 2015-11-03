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Notizie Anniversario Astori Fiorentina

Chiellini otto anni dopo la scomparsa di Astori: "Sei stato un compagno vero, un uomo raro"

04 marzo 2026 11:24

Milenkovic ricorda Astori: "Grazie per tutto e grazie per avermi dato il privilegio di conoscere la tua grandezza umana"

04 marzo 2020 21:29

Maxi Olivera ricorda Astori: "Sono già passati due anni...non ti dimenticheremo mai"

04 marzo 2020 18:57

Pioli: "Davide Astori era speciale e unico come speciale è il ricordo che abbiamo tutti di lui"

04 marzo 2020 14:03

DA13, la lettera dei genitori ad un anno dalla scomparsa: "Il nostro anno senza Davide.."

03 marzo 2019 19:55

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Sett. 10
Sett. 10
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