Chiellini otto anni dopo la scomparsa di Astori: “Sei stato un compagno vero, un uomo raro”

4 Marzo · 11:24

#Fiorentinaanniversario astori

Otto anni senza Davide Astori: il commovente omaggio di Giorgio Chiellini, ex capitano della nazionale, sui propri canali social

Il mondo del calcio si ferma ancora una volta per ricordare Davide Astori. A otto anni da quella tragica mattina di Udine che ha cambiato per sempre la storia recente dello sport italiano, l’ex capitano della Nazionale e della Juventus, Giorgio Chiellini, ha voluto dedicare un pensiero pubblico al suo amico e compagno di battaglie in maglia azzurra.
Attraverso un post sui propri social, Chiellini ha condiviso una foto che li ritrae insieme, con la maglia dell’Italia.
Le parole scelte dall’ex difensore sono brevi ma cariche di un’emozione autentica:
“Otto anni. Il tuo ricordo non passa. Sei stato un compagno vero, un uomo raro. #DA13”

